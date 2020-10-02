İşkembe çorbası tadında: Tuzlama çorbası tarifi

İşkembe çorbası sevenler için alternatif olacak olan tuzlama çorbası tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tuzlama çorbası tarifi arıyor ya da tuzlama çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tuzlama çorbası yapılışı için haberimize bir göz atın.

Tuzlama çorbası tarifi

Tuzlama çorbası malzemeleri

1 kilogram işkembe

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 adet limon

Yarım çay bardağı sirke

2 yumurta sarısı

10 diş sarımsak

Tuz

Tuzlama çorbası yapılışı

Güzelce temizlenmiş işkembeyi sirkeli suda 10 dakika kadar bekletin. Ardından düdüklü tencereye alıp 15 dakika kadar haşlayın. Haşlama suyunu süzüp dökün, işkembelerinizi kuşbaşı doğrayın ve yeniden tencereye alın. Üzerine 10 su bardağı su ekleyip düdüklü tencerede 50 dakika kadar haşlayın. İşkembelerin pişmesine yakın zeytinyağı ve tereyağını tavada kızdırıp unu bu yağda kavurun. Topaklanmaması için çorbanın suyuyla hafifçe sulandırdığınız unu tencereye ekleyip güzelce karıştırın. Çorbanızı 10 dakika daha pişirin. Bu esnada sarımsağı tuzla ezin. Yumurta, limon suyu, sirke ve sarımsağı çırparak çorbanın terbiyesini hazırlayın. Bu sosu da ılıştırarak çorbanıza ekleyin hızla karıştırarak güzelce çorbaya yedirin. Çorbanızı sirke ya da limon ilavesiyle, pul biberli yağla ya da sadece pul biberle servis edebilirsiniz.



