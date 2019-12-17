Tuzlaspor Galatasaray maçı (CANLI)
Galatasaray, 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor. Sahasındaki ilk maçta rakibine 2-0 yenilerek büyük bir avantaj kaybeden sarı kırmızılılar, turu geçmek için rakibini 3 farklı mağlup etmek zorunda.
CANLI ANLATIM
GOL! Tuzlaspor 0- Galatasaray 2
16.dk: Falcao atıyor maçta durum 2-0 oldu.
GOL! Tuzlaspor 0- Galatasaray 1
11.dk: Nagatomo
6.dk: Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında yükselen Falcao'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
İlk 11'ler:
Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Nagatomo, Selçuk, Taylan, Ömer, Belhanda, Feghouli, Falcao