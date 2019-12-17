Tuzlaspor Galatasaray maçı (CANLI) Galatasaray, 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor. Sahasındaki ilk maçta rakibine 2-0 yenilerek büyük bir avantaj kaybeden sarı kırmızılılar, turu geçmek için rakibini 3 farklı mağlup etmek zorunda.