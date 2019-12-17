Tuzlaspor Galatasaray maçı (CANLI)

Galatasaray, 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor. Sahasındaki ilk maçta rakibine 2-0 yenilerek büyük bir avantaj kaybeden sarı kırmızılılar, turu geçmek için rakibini 3 farklı mağlup etmek zorunda.

17 Aralık 2019, Salı 20:52 Son Güncelleme:
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Tuzlaspor Galatasaray maçı (CANLI)

CANLI ANLATIM

GOL! Tuzlaspor 0- Galatasaray 2

16.dk: Falcao atıyor maçta durum 2-0 oldu.

GOL! Tuzlaspor 0- Galatasaray 1

11.dk: Nagatomo

6.dk: Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında yükselen Falcao'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

İlk 11'ler:

Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Nagatomo, Selçuk, Taylan, Ömer, Belhanda, Feghouli, Falcao


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