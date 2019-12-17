Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?
Tuzlaspor Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray, 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk olacak. Sahasındaki ilk maçta rakibine 2-0 yenilerek büyük bir avantaj kaybeden sarı kırmızılılar, turu geçmek için rakibini 3 farklı mağlup etmek zorunda. İşte maçla dair tüm detaylar.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş maçları için geri sayım başladı. Son kupa şampiyonu Galatasaray, ilk maçta sahasında 2-0 mağlup olduğu Tuzlaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Tuzlaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Tuzlaspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?
Tuzlaspor Galatasaray maçı 17 Aralık 2019 Salı günü 20:45'te başlayacak ve ASpor'dan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler:
Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Nagatomo, Selçuk, Taylan, Ömer, Belhanda, Feghouli, Falcao