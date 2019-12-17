Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Tuzlaspor Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray, 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk olacak. Sahasındaki ilk maçta rakibine 2-0 yenilerek büyük bir avantaj kaybeden sarı kırmızılılar, turu geçmek için rakibini 3 farklı mağlup etmek zorunda. İşte maçla dair tüm detaylar.