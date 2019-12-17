Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası olaylar çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının bitiminde iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Maçın ardından Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, ilk maçta soyunma odası koridorlarında Galatasaray'a küfür eden ve fotoğraf paylaşımı yapan Tuzlasporlu oyuncu Gökhan Çıra'ya; "Ne oldu, konuşsana?" dedi.

Muslera ve Gökhan'ın tünelde yumruklaşmasının ardından iki takımın oyuncuları birbirine girdi.

Galatasaray, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Nagatomo, 16. dakikada Falcao, 45. dakikada Feghouli ve 90+2. dakikada Belhanda kaydetti.

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