Futbol Tuzlaspor- Giresunspor maçında ilginç olay! Takım arkadaşının formasıyla oyuna girdi
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Tuzlaspor- Giresunspor maçında ilginç olay! Takım arkadaşının formasıyla oyuna girdi

Futbol

Tuzlaspor- Giresunspor maçında ilginç olay! Takım arkadaşının formasıyla oyuna girdi

Giresunspor'un 2-1 kazanıp 44 yıl sonra Süper Lig'e yükseldiği Tuzlaspor maçında izleyenleri şaşırtan bir olay yaşandı. Tuzlasporlu Fatih Safran, ikinci yarıda oyuna takım arkadaşının formasıyla dahil oldu. Bu hata, yaklaşık 13 dakika sonra fark edildi.

09 Mayıs 2021, Pazar 23:22 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig'in son haftasında oynanan Tuzlaspor-Giresunspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Fatih Safran sahaya, yanlışlıkla takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya girdi. Yaklaşık 13 dakika fark edilmeyen bu hatayı daha sonra karşılaşmanın gözlemcisi fark etti.

Yapılan uyarı sonrası hakem Atilla Karaoğlan, Fatih'i uyararak formasını değiştirmesini söyledi.

Yedek kulübesine gelen Fatih, kendisine ait 37 numaralı formayı giyerek oyuna tekrar dahil oldu.

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