TFF 1. Lig'in son haftasında oynanan Tuzlaspor-Giresunspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Fatih Safran sahaya, yanlışlıkla takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya girdi. Yaklaşık 13 dakika fark edilmeyen bu hatayı daha sonra karşılaşmanın gözlemcisi fark etti.

Yapılan uyarı sonrası hakem Atilla Karaoğlan, Fatih'i uyararak formasını değiştirmesini söyledi.

Yedek kulübesine gelen Fatih, kendisine ait 37 numaralı formayı giyerek oyuna tekrar dahil oldu.



