Tuzlu kurabiye kolay tarifi ve yapılışı: Tuzlu kurabiye kolay nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Tadını çok seveceğiniz kolay tuzlu kurabiye tarifi ile hızlıca enfes lezzetler yapabilirsiniz. Pratik tarif arayanlar tuzlu kurabiye kolay nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tuzlu kurabiye kolay tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
15 Mart 2021, Pazartesi 15:03 Son Güncelleme:
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Pratik bir şekilde yapabileceğiniz tuzlu kurabiye kolay tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için tuzlu kurabiye kolay tarifi arıyor ya da tuzlu kurabiye kolay nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tuzlu kurabiye kolay tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
TUZLU KURABİYE KOLAY TARİFİ
Tuzlu kurabiye kolay malzemeleri
- 125 gram tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un
Üzeri için:
- Yumurta sarısı
- Çörek otu
- Susam
Tuzlu kurabiye tarifinin ilkinde yumuşamış tereyağını yoğurma kabına alın. Un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştırın. Unu karışıma eklemeden önce eleyin. Ardından azar azar ilave edip yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hazırladığınız hamuru iki yağlı kağıt arasına alın. Merdane ile yarım santim kalınlığında açın. İstediğiniz şekilli kurabiye kalıbıyla veya elinizde şekiller verin. Yağlı kağıt serili tepsiye kurabiyeleri dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika kızarana kadar pişirin.