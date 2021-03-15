Pratik bir şekilde yapabileceğiniz tuzlu kurabiye kolay tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için tuzlu kurabiye kolay tarifi arıyor ya da tuzlu kurabiye kolay nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tuzlu kurabiye kolay tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

TUZLU KURABİYE KOLAY TARİFİ

Tuzlu kurabiye kolay malzemeleri

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Çörek otu

Susam

Tuzlu kurabiye kolay yapılışı

Tuzlu kurabiye tarifinin ilkinde yumuşamış tereyağını yoğurma kabına alın. Un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştırın. Unu karışıma eklemeden önce eleyin. Ardından azar azar ilave edip yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hazırladığınız hamuru iki yağlı kağıt arasına alın. Merdane ile yarım santim kalınlığında açın. İstediğiniz şekilli kurabiye kalıbıyla veya elinizde şekiller verin. Yağlı kağıt serili tepsiye kurabiyeleri dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika kızarana kadar pişirin.



