Tuzlu kurabiye tarifi: Tuzlu kurabiye nasıl yapılır?
Evde sürekli hazır bulundurabileceğiniz, ansızın gelen misafire ikram edebileceğiniz tuzlu kurabiye tarifi oldukça lezzetli ve pratik bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tuzlu kurabiye tarifi arıyor yada tuzlu kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "tuzlu kurabiye tarifi, tuzlu kurabiye nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
04 Mart 2020, Çarşamba 12:46 Son Güncelleme:
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Ansızın gelecek misafirlere hazırlık olarak ikram edebileceğiniz tuzlu kurabiye tarifi evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Eğer tuzlu kurabiye tarifi arıyor yada tuzlu kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "tuzlu kurabiye tarifi, tuzlu kurabiye nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Tuzlu kurabiye tarifi
Tuzlu kurabiye malzemeleri
- 125 gram tereyağı veya margarin
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 adet yumurta( birinin sarısı üzerine sürülecek)
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un
Tuzlu kurabiye üzeri için;
- Yumurta sarısı
- Çörek otu
- Susam
Tuzlu kurabiye yapılışı
Yumuşamış tereyağı veya margarini yoğurma kabına alın un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştırın. Elenmiş unu da kontrollü ekleyip yumuşak ele yapışmayan hamur elde edin. Hazırladığınız hamuru iki yağlı kağıt arasına alıp merdane ile yarım santim kalınlığında açın istediğiniz şekilli kurabiye kalıbıyla veya elinizde şekiller verin. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin, üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kızarana kadar pişirin.