TV alırken nelere dikkat edilmeli? 2 bin TL zarar etmeyin...

Pandeminin etkisini göstermesinden bu yana akıllı TV fiyatları yaklaşık 2 kat arttı. Bu da bu yılki satışları bir nebze azaltsa da geçen yılki ciro ciddi ölçüde aşıldı. Pazarın performansını yorumlayan yerli TV üreticisi Sunny’nin Başkanı Adem Atmaca, “2019’un Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 568 bin adet olan TV satışı, pandeminin başladığı 2020’nin aynı döneminde 1 milyon 865 bine çıktı. İhtiyacın büyük kısmı bu dönemde karşılandığı için 2021’in Ocak-Eylül’de satış 1 milyon 522 bin adet oldu. Bu da önemli bir rakam” dedi.

ORTALAMA 4700 TL

2019 yılında bir TV’nin ortalama fiyatının 2 bin 900 TL olduğunu ifade eden Adem Atmaca, 2020’de bu fiyatın 3 bin 200 TL’ye, 2021’de ise 4 bin 700 TL’ye çıktığını ifade etti. Atmaca, şöyle devam etti:

“En çok satışın yapıldığı 2020’de Ocak-Eylül cirosu 5 milyar 956 milyon liraydı. Çip krizi, döviz kuru ve hammadde sorunu gibi nedenlerle fiyatlar artınca 2021’in aynı döneminde daha az satış yapılmasına rağmen ro 7 milyar 162 milyon liraya çıktı.”

4K’YA TALEP ARTIYOR

Türkiye’de satılan TV’lerin yüzde 78’inin 4K, yüzde 14’ünün Full HD, yüzde 6’sının HD ve çok az bir kısmının ise 8K olduğuna vurgu yapan Atmaca, “Satılan TV’lerin sadece yüzde 7’si akıllı değil. Yine bu yıl en çok tercih edilen ekran büyüklükleri 40 (102 ekran) ile 50 inç (139 ekran) arası modeller oldu. 50 inç ve üzeri ekranlara da bu yıl ciddi bir ilgi var. Bu TV’lerin satış oranı yüzde 11’lere kadar çıktı. Pazarın en büyük oyuncuları Vestel, Samsung, Arçelik, LG, Beko, Philips, Grundig ve Sunny” diye konuştu.

ODA KAÇ METREKARE?

Adem Atmaca, TV satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalara da dikkat çekti. Mağazalarda göze iyi görünen her TV’yi satın almamak gerektiğini kaydeden Atmaca, şu bilgileri verdi:

“Önce TV’yi kuracağınız odanızın büyüklüğünü hesap etmeniz gerekiyor. Örneğin 40 inç’lik bir TV ile duvarın uzaklığı ortalama 2 metre olmalı. 55 inç ve üzeri için 3 metre ideal. Bu uzaklıklar göz ve sırt ağrıları yaşanmaması için önemli. Ayrıca alacağınız TV’nin bağlantı türlerini, girişlerini, ekran özelliklerini inceleyin.

BU DETAYLARA DA DİKKAT EDİN!

TV’de normal garanti süresi 2 yıldır. Ancak bazı satıcılar ekstra garanti paketleri ile bu süreyi 5 yıla kadar uzatabiliyorlar. Özellikle akıllı TV’lerde bu süre çok önemli.

Kimi markalar ekran kırılmasını garanti kapsamına dahil etmezken kimi markalar bunu da kabul edebiliyor. O nedenle garantinin içeriğini çok iyi analiz edin.

Bir akıllı TV’yi sırf çok ucuz diye de almamak lazım. İlerleyen dönemde sıkıntı çekebilirsiniz. Bu nedenle bilinen markaların ürünlerini tercih edin.

Şu an yeni çıkan her model TV’de ses kalitesi güçlendirildi. Ancak yine de cihazı almadan önce muhakkak test edin.

Televizyonunuzu iş amaçlı da kullanmayı düşünüyorsanız kablosuz bağlantılı olanları tercih edin.

Andorid TV’ler ile tıpkı telefon ve tabletlerde olduğu gibi Google Play Store üzerinden çeşitli uygulamalar indirebilir, oyun oynayabilirsiniz.

Televizyonun yenilenme hızı yani frekans birimi Hertz (Hz), en önemli detaylar arasında yer alır. 60 Hz ortalamaya sahip bir cihaz işinizi rahatlıkla görebilir.

Uygun fiyatlı pek çok akıllı TV’de de rahat bir kullanım için HDMI girişleri, USB girişleri, Bluetooth bağlantısı vardır. Minimum 3-4 HDMI girişi ve 2 USB bağlantısı işinizi görecektir.

BAŞKA HANGİ ÖZELLİKLERİNE BAKMALI?

Önce nasıl bir TV’ye ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Şu an tüm uydu yayınları HD ve Full HD yayın yapıyor. Yani ilk olarak alacağınız TV’nin çözünürlüğüne dikkat etmeniz gerekiyor. Netflix, Amazon Prime gibi abonelikler yoksa ve internet üzerinden hiç içerik izlenmeyecekse 4K, 8K gibi özelliklere ihtiyacınız olmaz. Şu an sadece bazı dijital platformlar 4K (FULL HD’nin 4 katı çözünürlük) yayın yapıyor. Eğer ‘bana 4K’ya gerek yok’ derseniz ekstra 2 bin TL fazla para ödemenize gerek yok. Aynı şey elbette 8K için de geçerli. Henüz böyle bir yayına başlanmadı. Ama uzun vadeli düşünüp ileride ‘lazım olur’ derseniz bütçenizi de zorlamayacaksanız bu özellikli TV’leri tercih edebilirsiniz.

ENERJİ TASARRUFU

Bir diğer önemli konu enerji tasarrufu. Yani panel teknolojisi. Piyasada LED, OLED ve QLED paneller var. Aydınlatmayı, görüntü panelinin arkasında bulunan LED’ler aracılığı ile yapan LED TV’ler, bu özellikleri sayesinde yüksek enerji tasarrufu yapabiliyor. Ekran büyüklüğü burada tüketimde etkili oluyor. Ürünü alırken kaç saatte ne kadarlık enerji tüketimi yaptığını da kontrol edip emsal cihazlarla karşılaştırın. LED TV’ler, LCD televizyonlara oranla neredeyse yüzde 30’lara ulaşan enerji tasarrufu sağlıyor.

AKILLI OLMASI ŞART MI?

Smart TV olarak da bilinen akıllı televizyonlar rakiplerine göre daha pahalı olsa da avantajları daha çok. Fakat akıllı televizyon almak şart değil. Çünkü Android Doodle, Apple (Apple TV) ve Xiaomi gibi markaların sunduğu ve USB girişe sahip cihazlarla kullanılabilecek TV aparatları ile internete bağlanarak istediğiniz içeriğe erişebilirsiniz.