Magazin TV yayın akışı 14 Aralık 2021 Salı! Bugün televizyonda hangi diziler var? Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV…
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TV yayın akışı 14 Aralık 2021 Salı! Bugün televizyonda hangi diziler var? Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV…

Magazin

TV yayın akışı 14 Aralık 2021 Salı! Bugün televizyonda hangi diziler var? Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV…

TV yayın akışı 14 Aralık 2021 Salı sabahı ve gün boyunca en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün televizyonda, dizilerin yeni bölümlerinden, komedi programlarına, yarışmadan, reality showlara kadar pek çok farklı içerik yer alıyor. İşte, Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV gibi kanalların 14 Aralık 2021 yayın akışı…

14 Aralık 2021, Salı 09:50 Son Güncelleme:
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14 Aralık 2021 yayın akışında hem yeni bir dizi başlıyor hem de bir dizi ekran yolculuğunu sonlandırıyor. Bugün akşam FOX TV ekranlarında Mahkum isimli dizi ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkarken aynı saatlerde Star TV’den yayınlanan Sana Söz dizisi final yapıyor. Bununla birlikte, Kanal D’de Transformers: Kayıp Çağ isimli sinema filmi de bilim kurgu seven izleyicileri mutlu edecek. İşte, Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV 14 Aralık 2021 yayın akışının ayrıntıları…

14 ARALIK 2021 TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Asi
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 15:45 Ece Üner ile Susma
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Transformers: Kayıp Çağ
  • 23:00 Her Şey Seninle Güzel

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Destan
  • 23:45 Destan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:20 Şampiyon
  • 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler (Altyazılı)
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
  • 00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
  • 02:40 Masumlar Apartmanı

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Kiralık Aşk
  • 18:30 Star Haber
  • 20:00 Sana Söz
  • 00:15 Annemizi Saklarken

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın 
  • 18.45 SHOW Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Üç Kuruş

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye
  • 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
  • 20:00 Mahkum
  • 00:15 Kanunsuz Topraklar

 

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