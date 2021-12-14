14 Aralık 2021 yayın akışında hem yeni bir dizi başlıyor hem de bir dizi ekran yolculuğunu sonlandırıyor. Bugün akşam FOX TV ekranlarında Mahkum isimli dizi ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkarken aynı saatlerde Star TV’den yayınlanan Sana Söz dizisi final yapıyor. Bununla birlikte, Kanal D’de Transformers: Kayıp Çağ isimli sinema filmi de bilim kurgu seven izleyicileri mutlu edecek. İşte, Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV 14 Aralık 2021 yayın akışının ayrıntıları…

14 ARALIK 2021 TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Transformers: Kayıp Çağ

23:00 Her Şey Seninle Güzel

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

23:45 Destan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Şampiyon

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

02:40 Masumlar Apartmanı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Sana Söz

00:15 Annemizi Saklarken

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Üç Kuruş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

FOX TV YAYIN AKIŞI