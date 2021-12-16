TV yayın akışı 16 Aralık 2021 Perşembe! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Fox TV, TRT1, TV8, ATV, STAR TV
TV yayın akışı 16 Aralık 2021 Perşembe günü de yine televizyon severler tarafından yakından takip ediliyor. Kanal D, Show TV, Fox TV, TRT1, TV8, ATV, STAR TV gibi en çok izlenen televizyon kanallarında bugün pek çok dizinin yeni bölümlerinin yanı sıra, sinema filmleri ve yarışma programları da seyircinin karşısına çıkıyor. İşte, 16 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışının detayları…
16 Aralık 2021, Perşembe 10:45 Son Güncelleme:
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16 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışında, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Mahkum ve Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizileri yeni bölümleriyle en çok merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Diğer yandan MasterChef izleyenlere yarışma heyecanını yaşatırken, Güldür Güldür Show 16 Aralık 2021 Perşembe akşamında izleyenleri güldürmek için ekranlara geliyor. İşte, Kanal D, Show TV, Fox TV, TRT1, TV8, ATV, STAR TV’nin yayın akışları…
16 ARALIK 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15.45 Ece Üner İle Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)
- 00:15 Sadakatsiz
- 02:30 Gelinim Mutfakta
- 04:45 Ece Üner İle Susma
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 03:55 Maraşlı
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:45 Şampiyon
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 00:15 Yerli Dizi
- 02:35 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 04:55 Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Aziz
- 02:45 Üç Kuruş
- 05:00 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kaderimin Oyunu
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Kara Bela
- 22:30 Yerli Sinema Kara Bela
- 00:30 Yerli Dizi
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:00 Yerli Dizi Tekrar
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Mahkum (Yeni Bölüm)
- 01:00 Kanunsuz Topraklar
- 03:45 Kefaret
- 05:45 Kadın