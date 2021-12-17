TV yayın akışı 17 Aralık Cuma! Bugün Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, TV8 ve Fox TV’de neler var? Bugün televizyonda hangi diziler var?
TV yayın akışı 17 Aralık Cuma gününde özellikle havaların da soğumasıyla daha çok araştırılıyor. Zira yoğun bir haftanın ardından hafta sonuna giriş yaparken pek çok kişi akşam saatlerini televizyon başında geçirmeyi tercih ediyor. Peki, bugün Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, TV8 ve Fox TV’de neler var? Bugün televizyonda hangi diziler var? İşte, 17 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı…
17 Aralık 2021, Cuma 09:37 Son Güncelleme:
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Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, TV8 ve Fox TV ekranları 17 Aralık 2021 Cuma gününde birbirinden farklı içeriklerle dolu. Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D izleyicisinin karşısına geçerken, aynı saatlerde TRT1 ekranlarında Kıbrıs Zafere Doğru, Show TV’de Aziz, Fox TV’de de Aşk Mantık İntikam dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. ATV de ise Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı akşam saatlerine heyecan katacak. İşte, 17 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışının detayları…
17 ARALIK 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15.45 Ece Üner İle Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 00:15 Çok Güzel Hareketler
- 02:30 Yabancı Sinema Yıldız Cephesi
- 04:40 Ece Üner İle Susma
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
- 00:20 Kardeşlerim
- 03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:50 Maraşlı
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:55 Şampiyon
- 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
- 00:15 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 02:55 Kıbrıs Zafere Doğru
- 05:15 Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aziz
- 00:15 Kelebekler
- 02:30 Aziz
- 04:45 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kaderimin Oyunu
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu
- 22:30 Yerli Sinema Kara Bela
- 00:15 Annemizi Saklarken
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Kırmızı Oda
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:00 Yerli Dizi Tekrar
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
- 23:30 Orta Sayfa
- 01:45 El Kızı
- 04:30 Kefaret
- 06:00 Kadın