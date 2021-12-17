Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1, TV8 ve Fox TV ekranları 17 Aralık 2021 Cuma gününde birbirinden farklı içeriklerle dolu. Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D izleyicisinin karşısına geçerken, aynı saatlerde TRT1 ekranlarında Kıbrıs Zafere Doğru, Show TV’de Aziz, Fox TV’de de Aşk Mantık İntikam dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. ATV de ise Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı akşam saatlerine heyecan katacak. İşte, 17 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışının detayları…

17 ARALIK 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Çok Güzel Hareketler

02:30 Yabancı Sinema Yıldız Cephesi

04:40 Ece Üner İle Susma

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Kardeşlerim

03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:50 Maraşlı

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Şampiyon

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

00:15 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

02:55 Kıbrıs Zafere Doğru

05:15 Seksenler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Kelebekler

02:30 Aziz

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kaderimin Oyunu

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Ana Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

22:30 Yerli Sinema Kara Bela

00:15 Annemizi Saklarken

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk





TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Yerli Dizi Tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI