Magazin 21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Fox TV, TV8, TRT1 yayın akışı…
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  • 21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Fox TV, TV8, TRT1 yayın akışı…

21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Fox TV, TV8, TRT1 yayın akışı…

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21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Fox TV, TV8, TRT1 yayın akışı…

Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Fox TV, TV8, TRT1’in 21 Ocak Cuma yayın akışı belli oldu. Haftanın son iş gününün yorgunluğunu televizyon ekranları karşısında atmak isteyenler için bu akşam kanallarda birbirinden farklı seçenekler yer alıyor. İşte, 21 Ocak Cuma TV yayın akışı…

21 Ocak 2022, Cuma 17:22 Son Güncelleme:
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Kanal D0 Cuma TV yayın akışında bu hafta dizilerin yeni bölümlerinin yanı sıra ilerleyen saatlerde yabancı Kanal D1 filmleri izleyicinin karşısına çıkacak. Diğer yandan ATV’de Kim Milyoner Olmak İster Yarışması ile TV8’de O Ses Türkiye yarışmasının final bölümü seyirciye heyecanlı anlar yaşatacak. Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT1’de Kıbrıs Zafere Doğru, Show TV’de Aziz, Fox TV’de Aşk, Mantık İntikam, Star TV’de ise Kaderimin Oyunu isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Fox TV, TV8, TRT1’in 21 Ocak Cuma yayın akışı

21 OCAK 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar
  • 00:15 Camdaki Kız
  • 02:45 Yabancı Sinema 5 Başlı Köpek Balığı
  • 04:00 Asi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
  • 12:15 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Aziz
  • 00:15 Yabancı Sinema Van Helsing
  • 02:30 Yabancı Sinema Van Helsing
  • 04:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
  • 00:20 Kuruluş Osman
  • 03:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 05:30 Bir Zamanlar Çukurova
  • STAR TV YAYIN AKIŞI
  • 07:00 Kaderimin Oyunu
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Kaderimin Oyunu
  • 00:15 Annemizi Saklarken
  • 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 05:00 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:05 Aslan Ailem
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 12:15 Şefin Özel Konuğu
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
  • 23:35 3’Te 3
  • 01:15 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
  • 04:00 Kıbrıs Zafere Doğru

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 Survivor All Star
  • 13:30 Survivor Panorama
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 O Ses Türkiye Final
  • 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
  • 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
  • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
  • 10:45 Ekonomi Arası
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Aşk Mantık İntikam
  • 23:30 Orta Sayfa
  • 02: 00 Maske Kimsin Sen
  • 04:45 Kamera Arkası
  • 05:15 Kefaret
  • 06:00 Kadın

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