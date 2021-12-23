TV yayın akışı 23 Aralık 2021 Çarşamba! Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, Fox TV, TV8…
TV yayın akışı, 23 Aralık 2021 Çarşamba gününü ve akşamını televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar tarafından araştırılıyor. Televizyon kanallarında bugün her zevke hitap eden programlar farklı saatlerde izleyicinin karşısına çıkıyor. İşte, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, Fox TV, TV8’nin 23 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı…
23 Aralık 2021, Perşembe 09:45 Son Güncelleme:
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Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, Fox TV, TV8’nin 23 Aralık 2021 Çarşamba yayın akışı belli oldu. Bugün televizyonda gündüz kuşağında Gelinim Mutfakta, Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane gibi yemek konseptli yarışma programlarının yanı sıra Esra Erol’da ve Gerçeğin Peşinde gibi reality Showlar yer alıyor. İşte, 23 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı…
BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ PROGRAMLAR VAR?
Bugün (23 Aralık Çarşamba) akşam dizi severlerin mutlu olacağı bir TV yayın akışı mevcut. Zira akşam saat 20.00 itibariyle Kanal D’de Camdaki Kız, TRT1’de Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de ise Mahkum dizilerinin yeni bölümleri seyircinin karşısına çıkacak. Diğer yandan TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü tüm heyecanıyla ekranlarda yer alırken, Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de ise yabancı sinema Yukarıdaki Tehlike 3 seyirci ile buluşacak…
23 ARALIK TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 00:15 Yargı
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Küçük Ağa
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:40 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 03:55 Maria ile Mustafa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:15 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 00:15 Teşkilat
- 02:50 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kiralık Aşk
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Yukarıdaki Tehlike 3
- 22:30 Yukarıdaki Tehlike 3
- 00:45 Kaderimin Oyunu
- 04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 21:45 Gerzek Şaban
- 00:15 Aziz
- 05:00 Aşk Laftan Anlamaz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:00 Dizi
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Mahkum
- 23:15 Aşk Mantık İntikam
- 01:45 Kanunsuz Topraklar
- 04:00 Kefaret
- 06:00 Kadın