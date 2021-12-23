Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, Fox TV, TV8’nin 23 Aralık 2021 Çarşamba yayın akışı belli oldu. Bugün televizyonda gündüz kuşağında Gelinim Mutfakta, Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane gibi yemek konseptli yarışma programlarının yanı sıra Esra Erol’da ve Gerçeğin Peşinde gibi reality Showlar yer alıyor. İşte, 23 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı…

BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ PROGRAMLAR VAR?

Bugün (23 Aralık Çarşamba) akşam dizi severlerin mutlu olacağı bir TV yayın akışı mevcut. Zira akşam saat 20.00 itibariyle Kanal D’de Camdaki Kız, TRT1’de Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de ise Mahkum dizilerinin yeni bölümleri seyircinin karşısına çıkacak. Diğer yandan TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü tüm heyecanıyla ekranlarda yer alırken, Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de ise yabancı sinema Yukarıdaki Tehlike 3 seyirci ile buluşacak…

23 ARALIK TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Yargı

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Küçük Ağa

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

03:55 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

00:15 Teşkilat

02:50 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Yukarıdaki Tehlike 3

22:30 Yukarıdaki Tehlike 3

00:45 Kaderimin Oyunu

04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:45 Gerzek Şaban

00:15 Aziz

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI