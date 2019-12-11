FOX TV'deki “Zuhal Topal’la Sofrada” programının Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programından çalındığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Acun’un hırsızlıkla suçladığı FOX Tv, ana haber bülteni aracılığı ile iddiaların doğru olmadığını söylemişti.

FOX’un ana haber bülteninde yayınlanan o cevabın ardından bugün TV8 cephesinden yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, FOX Ana Haber’deki savunma için “Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır” ifadeleri kullanıldı.

İşe o açıklamanın tamamı:

Fox TV’nin önceki günkü ana haber yayınında “Yemekteyiz” formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur.

1- TV8’de yayınlanmakta olan “Yemekteyiz” formatı, Fox TV tarafından tamamen çalınarak “Zuhal Topal’la Sofrada” adıyla kopyalanmıştır.

2- Söz konusu kanal , tüm dünyada 40 farklı ülkede, Türkiye’de ise 10 yıldır yayınlanmakta olan “Yemekteyiz” formatının kopyasına “Momsters” (Zuhal Topal’la Sofrada) adını vererek özgün bir program havası yaratmak istemektedir. Bu alenen fikir hırsızlığıdır.

3- Fox TV, söz konusu açıklamasında “Momsters” ( Zuhal Topal’la Sofrada) programının format sahibini Global Telif Hakları Yapımcılık Tic. A.Ş. olarak göstererek doğru olmayan bir beyanda bulunmaktadır. Bahsi geçen firmanın yetkilileri ise format sahibinin kendileri olmadığını sadece dağıtıcısı olduklarını açıklamışlardır.

4- Yine Fox TV yayınında, format hırsızlığını ortaya koyan raporu hazırlayan Emrah Dönmez’in Işık Üniversitesinde görev yapmadığı iddia edilmiştir. Bu iddia da kesinlikle gerçek dışıdır. Çünkü Emrah Dönmez, raporu hazırladığı tarihte Işık Üniversitesinde görev yapmaktaydı.

5- Fox TV’nin ilgisiz detayları ön plana çıkararak kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırma çabalarını kınıyoruz. Takdiri siz seyircilerimize bırakıyoruz. “Zuhal Topal’la Sofrada” programı “Yemekteyiz” programına taklit denecek kadar benziyor mu? Benzemiyor mu?