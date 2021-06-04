Twente Teknik Sorumlusu Jan Streuer,Halil Dervişoğlu ile ilgili konuştu. Sporx'teki habere göre Streuer, "Halil'i elimizden kaçırdık. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Bizde 3 hücumcudan biriydi ancak başarılı olamadı. Onun için 9 buçuk numara diyebiliriz, hem forvet hem de ofansif orta saha özellikleri var" dedi.
Halil Dervişoğlu Sparta Rotterdam altyapısında yetişmiş, 2020 yılında Brentford'a 3 milyon euro'ya transfer olmuştu. Aynı yıl Twente'ye kiralanan Halil, sadece 3 ay kaldığı Twente'de fazla şans bulamayıp kiralık kontratı feshedilerek gönderilmişti.
Hemen ardından Galatasaray'a kiralanan Halil, burada asıl çıkışını yaptı ancak bu defa da kontratında satın alma opsiyonu yoktu. Şimdi Türkiye A Milli Takımı ile EURO 2020'ye giden ve değerini katlayan Halil hem Twente'yi hem de Galatasaray'ı pişman ediyor.
İki kulübün de elinden kaçırdığı genç forvet hala Brentford'un oyuncusu. Brentford ise 3 milyon euro'ya aldığı Halil'in sadece 1 senede değerini yaklaşık 3 buçuk katına taşımasının sevincini yaşıyor. İngiliz ekibi, Halil için kapıyı 10 milyon euro'dan açtı. Galatasaray ise bir kez daha kiralama formülüyle Brentford'a gidecek.