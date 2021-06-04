Futbol Twente ve Galatasaray pişman! Brentford Halil Dervişoğlu'ndan iyi para kazanacak
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Twente ve Galatasaray pişman! Brentford Halil Dervişoğlu'ndan iyi para kazanacak

Futbol

Galatasaray'da sadece 6 ay kiralık olarak oynamasına rağmen tadı, taraftarın damağında kalan Halil Dervişoğlu, Brentford'a geri döndü. Milli Takım kadrosuna seçilen ve EURO 2020'de boy gösterecek olan Halil için eski takımı Twente de tıpkı Galatasaray gibi pişman.

04 Haziran 2021, Cuma 10:08 Son Güncelleme:
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Twente Teknik Sorumlusu Jan Streuer,Halil Dervişoğlu ile ilgili konuştu. Sporx'teki habere göre Streuer, "Halil'i elimizden kaçırdık. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Bizde 3 hücumcudan biriydi ancak başarılı olamadı. Onun için 9 buçuk numara diyebiliriz, hem forvet hem de ofansif orta saha özellikleri var" dedi.

Halil Dervişoğlu Sparta Rotterdam altyapısında yetişmiş, 2020 yılında Brentford'a 3 milyon euro'ya transfer olmuştu. Aynı yıl Twente'ye kiralanan Halil, sadece 3 ay kaldığı Twente'de fazla şans bulamayıp kiralık kontratı feshedilerek gönderilmişti.

Hemen ardından Galatasaray'a kiralanan Halil, burada asıl çıkışını yaptı ancak bu defa da kontratında satın alma opsiyonu yoktu. Şimdi Türkiye A Milli Takımı ile EURO 2020'ye giden ve değerini katlayan Halil hem Twente'yi hem de Galatasaray'ı pişman ediyor.

İki kulübün de elinden kaçırdığı genç forvet hala Brentford'un oyuncusu. Brentford ise 3 milyon euro'ya aldığı Halil'in sadece 1 senede değerini yaklaşık 3 buçuk katına taşımasının sevincini yaşıyor. İngiliz ekibi, Halil için kapıyı 10 milyon euro'dan açtı. Galatasaray ise bir kez daha kiralama formülüyle Brentford'a gidecek.

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