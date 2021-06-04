Twente Teknik Sorumlusu Jan Streuer,Halil Dervişoğlu ile ilgili konuştu. Sporx'teki habere göre Streuer, "Halil'i elimizden kaçırdık. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Bizde 3 hücumcudan biriydi ancak başarılı olamadı. Onun için 9 buçuk numara diyebiliriz, hem forvet hem de ofansif orta saha özellikleri var" dedi.