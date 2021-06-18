Twister (OYUN)

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla beraber renkli kartonların üzerine aynı boyutta farklı geometrik şekiller çizip kesiniz. Yalnız boyutlarının yaklaşık olarak çocuğunuzun ayağı kadar olmasına dikkat ediniz. Bu şekilleri belirli sayıda satır ve sütun olacak şekilde yere bantlayınız. Oyunumuzda çark oluşturmak yerine ikili kura ile oyuncuların adımlarını belirleyeceğiz. İlk kura için şekillerin yazılı olduğu küçük kâğıt parçalarını hazırlayınız ve ikinci kura içinse kâğıt parçalarına sağ kol, sol kol, sağ ayak ve sol ayak yazınız. İşte oyunumuz hazır, oyuncular ve hakem yerlerine! Hakemin kuralardan çektiği kâğıtlara göre oyuncular hareket etmeye başlasınlar.