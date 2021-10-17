Twitch, geçen haftaki veri ihlalinin büyük olmadığını söyledi

Amazon'un çevrimiçi canlı yayın uygulaması Twitch, geçtiğimiz haftalarda siber saldırıya maruz kaldığını doğrulamıştı. İsmi bilinmeyen bir bilgisayar korsanı Twitch'in kaynak kodu, müşteri listesi ve yayınlanmamış oyunlar olduğunu iddia ettiği bilgileri sızdırmıştı. Sızdırılan 125 gigabyte'lık bilgiler arasında Twitch'te 2019 yılından bu yana en fazla kazanan bilgisayar oyunu yayıncılarının listesi de bulunuyor.

Twitch, yaptığı açıklama ile kullanıcıların şifrelerine, oturum açma kimlik bilgilerine, tam kredi kartı numaralarına ve banka bilgilerine erişilmediğini ve yaşanan ihlal sırasında bu hassas bilgilerin ifşa edilmediğini belirtti.

Platform, yaşanan veri ihlalini ise sunucu yapılandırma değişikliğindeki bir hataya bağlıyor. Sunucu yapılandırma değişiklikleri, sunucu bakımı sırasında gerçekleştiriliyor ve hatalı bir yapılandırma söz konusu olursa, sunucularda depolanan veriler yetkisiz erişime maruz kalabiliyor.

Twitch, aynı zamanda olayın yalnızca az sayıda kullanıcıyı etkilediğini de iddia etti.