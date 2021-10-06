Twitch kullanıcılarının verileri internete sızdı

İddianın kaynakları kanıt olarak bazı yayıncıların vergi kesintisi öncesindeki gelirlerini paylaştı. Bu gelirlerin ne kadarlık bir döneme ait olduğu bilinmiyor.

Listenin alt sıralarında yer alan bazı Türk yayıncıların gelir düzeyleri ise şu şekilde belirtilmiş;

Elraenn: 511.062 dolar

Jahrein: 364.441 dolar

Kendine Müzisyen: 312.742 dolar

wtcN: 255.411 dolar

Pqueenn: 242.248 dolar

Kullanıcı verilerini, Twitch kaynak kodlarını, şifrelenmiş parolaları ve Twitch yayıncılarının aylık gelirleri de dahil olmak üzere binlerce gizli veriyi çaldığı iddia edilen hacker, bu verileri 4chan aracılığı ile 125 GB’lık bir torrent dosyası olarak paylaştı.

Sızıntının henüz gerçek olup olmadığı belli değil. Amazon veya Twitch, konu hakkında bir açıklama yapmadı.