Twitch kullanıcılarının verileri internete sızdı
Twitter üzerinden paylaşılan iddiaya göre, Twitch’in hem masaüstü hem web sürümünün kaynak kodları da dahil olmak üzere yayıncıların gelir miktarı, şifrelenmiş parolalar gibi birçok veri internete sızdırıldı.
06 Ekim 2021, Çarşamba 15:22 Son Güncelleme:
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İddianın kaynakları kanıt olarak bazı yayıncıların vergi kesintisi öncesindeki gelirlerini paylaştı. Bu gelirlerin ne kadarlık bir döneme ait olduğu bilinmiyor.
Listenin alt sıralarında yer alan bazı Türk yayıncıların gelir düzeyleri ise şu şekilde belirtilmiş;
- Elraenn: 511.062 dolar
- Jahrein: 364.441 dolar
- Kendine Müzisyen: 312.742 dolar
- wtcN: 255.411 dolar
- Pqueenn: 242.248 dolar
Kullanıcı verilerini, Twitch kaynak kodlarını, şifrelenmiş parolaları ve Twitch yayıncılarının aylık gelirleri de dahil olmak üzere binlerce gizli veriyi çaldığı iddia edilen hacker, bu verileri 4chan aracılığı ile 125 GB’lık bir torrent dosyası olarak paylaştı.
Sızıntının henüz gerçek olup olmadığı belli değil. Amazon veya Twitch, konu hakkında bir açıklama yapmadı.
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