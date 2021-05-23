Twitch, yayıncıları desteklemek ve daha kolay bulunmalarını sağlamak amacıyla yayın etiketlerine yüzlerce yeni ekleme yapacak.

Twitch, mayıs ayı bitmeden platforma 350’den fazla yeni yayın etiketi ekleneceğini belirtti. Bunların arasında; siyahi, engelli, gazi ve Vtuber gibi yüzlerce etiket bulunuyor. Ayrıca Twitch, birçok yönelimi kapsayan LGBTQIA+ etiketi yerine de daha detaylı etiketler ekleneceğini belirtti

Gönderide, "Bu eklemeler, etiketlemenin çalışma şeklini değiştirmez ve tamamen isteğe bağlıdır. Yalnızca içerik oluşturuculara daha fazla seçenek sunarlar" yazıyor.

Yeni etiket listesi, GLAAD, The Trevor Project, AbleGamers, SpecialEffect, LGBTQIA+, engelli ve marjinal toplulukların ilerlemesine odaklanan diğer uzmanlarla ortaklaşa oluşturuldu.



