Twitch Türkiye abonelik fiyatında indirim yaptı

Twitch’in blog’unda yayınlanan yeni bir açıklamaya göre aylık abonelik ücretlerinde indirime gidildiği belirtildi. Twitch yaptığı resmi açıklamada, dünyanın dört bir yanından gelen geri bildirimlerin değerlendirildiğini ve bu bağlamda kullanıcıların sevdikleri kanallara abone olarak destek vermenin, özel ifadelere erişmenin her ülkede aynı derecede hesaplı olmadığını belirttiklerini söyledi. Platform, ABD’de 4.99 dolar olan aylık abonelik planının diğer ülkelerde kullanıcılara zorluk çıkardığı için yerel ücretlendirmeye gidildiğini açıkladı.

Detaylara göre, 20 Mayıs 2021 tarihi itibariyle, Türkiye ve Meksika’da yeni fiyatlandırma politikası uygulanmaya başlayacak. Türkiye’deki aboneler, aylık 38.90 TL ödemek yerine belirtilen tarihle beraber artık aylık sadece 9.90 TL (1.20 dolar) ödeme yapacak. Meksika’daki kullanıcılar ise 48 peso (2.41 dolar) ödeme yapacak.

Meksika ve Türkiye’yi 2021 yılının 3. çeyreğinde Asya, Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’daki birçok ülke takip edecek.

Twitch’in yeni politikasıyla Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkedeki abone sayısında ciddi artışlar yaşanacağı tahmin ediliyor.