Twitch yayıncısı, canlı yayında Sims oyununu canlandırdı

Twitch platformunun popüler yayıncılarından Jerma, bir ilke imza attı.

The Sims oyununun 'Doll House' adı verilen kısmının 'gerçek hayat' versiyonunu sergileyen Jerma, yayını izleyenlerden kendisini oyun karakteri gibi yönlendirmesini istedi.

Oyunu bire bir taklit etmeye çalışan yayıncı, ekranın sol alt kısmına 'karakterin' enerji, açlık, hijyen ve neşe gibi durumlarını gösteren barlar da yerleştirdi. Katılımcılar bu barlar üzerinden Jerma'nın anlık durumuna oy verdi.

Jerma, kendisine verilen komutları, tıpkı oyunda 'dollhouse' olarak adlandırılan evler gibi dizayn edilmiş bir evin içinde yerine getirdi. Ekranın sağ üst kısmında ise tıpkı oyundaki gibi "Evine hoş geldin Jerma" yazısı yer aldı.

Yayın boyunca oyun akışında bulunan eylemleri gerçekleştiren Jerma, hijyen barının düşmesiyle duşa girdi, açlık durumunu gösteren barın kritik seviyeye inmesiyle yemek yedi, koşu ve yürüyüş yaptı.

Yayınları oldukça rağbet gören Jerma, “Her zaman sınırları zorlamaya ve izleyicilerim için en eğlenceli deneyimi yaratmaya çalışıyorum” dedi.