Twitch’te daha önce ‘didemss’ isimli kanalında yayın yapan Didem isimli yayıncı, Aralık 2020’de yayınlarında ‘Kist ameliyatı’ başlığıyla bir bağış çubuğu açtı. 10 bin TL hedefi olan bağış çubuğu, bağışlar ile doldu.

Didem’in Discord sohbetinde “sahte kist raporu lazım” mesajı yer alması, 'kist ameliyatı' ifadesinin yalan olduğunu ortaya koydu.





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Durumu kabul etti

Yayıncı Didem bu konu hakkında yaptığı açıklamayla da durumu kabul etti.

Instagram hesabından açıklama paylaşan Didem, olayın yayınlara yeni başladığı dönemlerde yaşandığını, o sıralar yaklaşık 30 kişi tarafından izlendiğini belirtti.

Kist ameliyatı için açılan bağış çubuğunun gerekçesi için ise şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarla konuştuğumuzda saçma sapan bir donate bar açalım dedik, dolacağını düşünmedik, aramızda makarası vardı ve trollüğüne öyle bir donate bar açıp arkasını düşünmedim çünkü 20-30 izleniyordum (…) Bir diğer sebebi de ‘kist ameliyatı’ donate barı açmamın sebebi göğsümde kist olduğu için değil, direkt ‘göğüs estetiği’ diye açarsam insanlar tarafından ayıplanabilir diye. Yaptığım şey doğru mu? Hayır değil biliyorum. (…) Sahte rapor meselesi de tamamen troll.)"