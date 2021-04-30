Twitter, 2021 yılının ilk çeyreğinde gelirini yüzde 28 arttırdı

Twitter tarafından yayınlanan raporlara göre 2021 yılı ilk çeyrek geliri, bir önceki yıla oranla yüzde 28 artışla 1.04 milyar dolar oldu ve net gelir 68 milyon dolara ulaştı. Şirket ayrıca gelirini ABD ve uluslararası olarak iki farklı şekilde listeliyor. ABD geliri, 556 milyon dolarken uluslararası gelir, 480 milyon dolar olarak belirtildi.

Şirketin reklam geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 30 artarak 899 milyon dolara ulaştı. Veri lisanslama ve diğer gelirler ise yine bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 137 milyon doları buldu.

Twitter, pandemi ile yaşanan kullanıcı artışının yavaş yavaş bu yıl etkisini kaybedeceğini ve 2021'in devamı için daha düşük yüzdeli artışlar görüleceğini belirtti. Şirket, en düşük büyüme oranının ikinci çeyrekte yaşanacağını tahmin ediyor.