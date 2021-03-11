Twitter ana akışta gösterilen fotoğrafları artık kırpmayacak

Twitter'ın eleştirile görsel kırpma sistemi, yapılan düzenlemeyle birlikte ortadan kalkıyor. Artık ana akıştaki tweet görselleri hiçbir şekilde kırpılmayacak.

Bundan böyle Twitter’ın iOS veya Android uygulamasını kullananlar, ana akışlarındaki fotoğrafları tam boyutlarıyla görecek. Twitter’ın tasarım şefi Dantley Davis, konuyla ilgili olarak “Bu testle yeni yaklaşımımızın daha iyi olup olmadığını görmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca resimli tweet’lerde ‘gördüğünüz anladığınızdır’ deneyimini sağlamak için yapmamız gereken değişiklikleri öğrenmeyi istiyoruz” dedi.

Twitter, başka bir özelliği daha test ediyor. Kullanıcılar iOS ve Android cihazlarından platforma 4K çözünürlüklü görüntüler yükleyebilecek. Konuyla ilgili ayar, uygulamanın “veri kullanımı” menüsü üzerinden aktif hale getirilebilecek.



