Twitter arkadaşlarınızın katıldığı Sohbet Odalarını size gösterebilecek

Twitter Spaces hesabının paylaşımına göre, iOS veya Android’deki bazı kullanıcılar, zaman akışının üst kısmında takip ettikleri kişilerin de dinlemekte olduğu Space sohbetlerini görebilecek. Twitter, bu üst çubukta Sohbet Odalarını zaten gösteriyordu. Daha önce bu alanda odalarla birlikte Fleet’ler de yer alıyordu. Şimdiyse, takip ettiğiniz birinin dinlemekte olduğu sohbet odalarını da burada görebileceksiniz.

Takipçilerinizin hangi Sohbet Odalarına katıldığınızı bilmesini istemiyorsanız, bunu “Ayarlar ve gizlilik” menüsüne, ardından “Gizlilik ve güvenlik”e giderek ve ardından “takipçilerin dinlediğiniz Sohbet Odalarını görmelerine izin ver” seçeneğini devre dışı bırakarak kapatabilirsiniz. Ancak kullanıcılar bunu yapsa dahi Sohbet Odası’nda bulundukları kişiler tarafından görülebilecek.