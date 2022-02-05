Bilim & Teknoloji Twitter, Articles özelliğiyle uzun paylaşımları test ediyor

Twitter, Articles özelliğiyle uzun paylaşımları test ediyor

Bilim & Teknoloji

Twitter, Articles özelliğiyle uzun paylaşımları test ediyor

Twitter Articles ile 280 karakterlik tweet gönderme sınırı kalkıyor

05 Şubat 2022, Cumartesi 09:06 Son Güncelleme:
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Twitter’ın, Twitter Articles adında yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açıklandı. Yeni özelliği Jane Wong isimli bir mobil uygulama araştırmacısı ortaya çıkardı. Twitter Articles ile hiçbir karakter ya da vuruş sınırlaması olmadan ileti paylaşılabilecek. Wong, sosyal ağın yeni özelliğine ilişkin gizli bir menüyü kendi hesabında gösterdi.

Twitter Articles’ın tam olarak nasıl çalışacağı bilinmiyor. Fakat Wong’un paylaştığı görselde, “Create a Twitter Article” ifadesi görülüyor. Bilindiği gibi, Twitter’da ilk aşamada mesaj göndermek 140 karakterle sınırlıydı. Daha sonra bu sınır 2017 yılında 280 karaktere çıkarıldı. Twitter Articles’a ilişkin ayrıntıları Twitter’a soran Cnet ekibi, Twitter’ın kısa süre içinde bu özelliği kamuoyuna duyuracağını doğrulattı.

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