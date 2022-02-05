Twitter, Articles özelliğiyle uzun paylaşımları test ediyor

Twitter’ın, Twitter Articles adında yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açıklandı. Yeni özelliği Jane Wong isimli bir mobil uygulama araştırmacısı ortaya çıkardı. Twitter Articles ile hiçbir karakter ya da vuruş sınırlaması olmadan ileti paylaşılabilecek. Wong, sosyal ağın yeni özelliğine ilişkin gizli bir menüyü kendi hesabında gösterdi.

Twitter Articles’ın tam olarak nasıl çalışacağı bilinmiyor. Fakat Wong’un paylaştığı görselde, “Create a Twitter Article” ifadesi görülüyor. Bilindiği gibi, Twitter’da ilk aşamada mesaj göndermek 140 karakterle sınırlıydı. Daha sonra bu sınır 2017 yılında 280 karaktere çıkarıldı. Twitter Articles’a ilişkin ayrıntıları Twitter’a soran Cnet ekibi, Twitter’ın kısa süre içinde bu özelliği kamuoyuna duyuracağını doğrulattı.