Twitter, Biletli Sohbet Odaları özelliğini kullanıma sundu

Twitter'ın Clubhouse'a rakip Sohbet Odaları adlı özelliğini kullanıma sundu. İçerik oluşturucuların Sohbet Odaları'nda sunduğu deneyim ve sohbet için kullanıcılara bilet satmasına olanak tanıyan bu özellik sayesinde içerik oluşturucular, para kazanabilecekler.

Burada, bilet ücretleri, içerik oluşturucu tarafından belirlenecek. Twitter, kazanılan paradan App Store ve Google Play'in uygulama içi satın alma komisyonu çıkarıldıktan sonra kalan paranın %97'sine kadarının içerik oluşturucuya aktarılacağını belirtiyor. Şirket, 50 bin doların üzerinde kazanan içerik oluşturuculardan %3 yerine %20 komisyon alacağını duyurdu.

Twitter, Biletli Sohbet Odaları özelliğini şimdilik belirli iOS kullanıcılarına sundu. Özelliğe başvurabilmek için en az 1.000 takipçi, son 30 günde en az 3 sohbet odası sunmuş olmak ve 18 yaş kuralları bulunuyor.