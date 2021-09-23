Bilim & Teknoloji Twitter bir anda ortadan kaybolan tweet sorununu çözecek

Twitter bir anda ortadan kaybolan tweet sorununu çözecek

Bilim & Teknoloji

Twitter bir anda ortadan kaybolan tweet sorununu çözecek

Twitter kullanıcılar okurken tweet’lerin bir anda ortadan kaybolmasını engellemek için harekete geçti.

23 Eylül 2021, Perşembe 14:53 Son Güncelleme:
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Twitter’da bazen ana sayfada bir tweet’e bakarken takip ettiğiniz biri o tweet’e yanıt verdiğinde bazı tweet’ler ortadan kaybolabiliyor.

Twitter’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, kullanıcı deneyimi için ideal olmayan bu durumun iki ay içinde çözüleceği belirtildi. Şirket, bir kullanıcıya verdiği yanıtta ise “Bir tweet’i aniden ortadan kaybolmadan okuyabilmenizi istiyoruz” dedi.

Twitter tarafından yapılan açıklamada sorunun çözümü için iki ay verilmesi, bu süre zarfında kullanıcıların ara ara kaybolan tweet sorunuyla karşılaşabileceğini unutmamak gerek.


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