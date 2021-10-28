Twitter Blue aboneleri bazı özellikleri erkenden test edebilecek
Twitter, ücretli Blue abonelik servisinin üyelerine bazı deneysel özelliklere erken erişim imkanı verdi.
28 Ekim 2021, Perşembe 17:14 Son Güncelleme:
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Bu doğrultuda kullanıcılara sunulan imkanlardan ilki, Twitter’a 10 dakikalık video yükleyebilmek. Standart kullanıcılar için bu süre 2 dakika 20 saniye. Bunun için de videonun PC üzerinden yüklenmesi gerekiyor.
Blue abonelerine sunulan bir diğer yeni özellik ise gelen kutusunda bir sohbeti en tepeye sabitleyebilmek.
Twitter Blue aboneliği için aylık 3 dolar ödemek gerekiyor. Blue aboneleri bu ücret karşılığında yer imlerini organize etmekte kullanabilecekleri klasörlere ve okuyucu moduna erişim imkanı yakalayabiliyor. Buna ek olarak, kullanıcılar tweet’leri geri alma imkanına da sahip.
Twitter Blue, Avustralya ve Kanada’da test ediliyor.
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