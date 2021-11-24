Twitter Blue resmi olarak hizmet vermeye başladı

Twitter Blue adındaki abonelik sistemi kullanıcılara bazı avantajlar sunuyor. Örneğin bir gönderiyi Gönder butonuna tıkladığınız zaman belirli bir süre geri alma özelliği aktif oluyor. Geri alma yapmazsanız gönderi paylaşılıyor. Diğer taraftan Okuma modu uzun gönderileri tek bir sayfa olarak kullanıcıya sunuyor.

Bunların yanında premium abonelik hizmetinden yararlanan kullanıcılar, reklamsız olarak makalelere erişebilecek. Ayrıca “En Popüler Makaleler” başlığı altında, son 24 saatte en çok paylaşılan makaleleri listeleyebilecek.

Ayrıca Twitter Blue ile birlikte uygulama içi temalar gelecek. Yıllardır mavi renkte ve son zamanlarda karanlık mod ile karşımıza çıkan Twitter, ücretli aboneleri için ek temalar ve renk paletleri sunacak. Temalar ile birlikte uygulama simgeleri de değiştirilebilecek.

Kullanıcılar, favori sohbetlerini gelen kutusunun en üstüne sabitleyebilecek. Son olarak premium üye olan kullanıcılar masaüstü üzerinden maksimum 10 dakikalık videolar yükleyebilecek.

Twitter Blue şu anda Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'da mevcut. Başta Türkiye olmak üzere diğer ülkeler için yol haritası henüz belli değil.