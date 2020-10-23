Temmuz 2020'de meydana gelen Twitter'a yönelik skandal siber saldırıyla ilgili hazırlanan araştırma raporuna göre saldırganların, Twitter’in uzaktan çalışanlarını kandırmak ve kimlik bilgilerini ele geçirmek için sosyal mühendislik ve oltalama yöntemlerini kullandığı ortaya çıktı. 15 Temmuz 2020'de gerçekleşen hack olayında 17 yaşındaki bir bilgisayar korsanı ve siber suç ortakları, Barack Obama, Kim Kardashian West, Jeff Bezos, Elon Musk ve Bill Gates de dahil olmak üzere düzinelerce yüksek profilli kullanıcının hesabını ele geçirerek paylaştıkları tweetlerle 118.000 doların üzerinde bir değerde Bitcoin çaldı.

New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı’nın yayınladığı rapora göre, Twitter’in IT departmanında çalışanların kimliğine bürünen bilgisayar korsanları, uzaktan çalışan birkaç Twitter çalışanını sahte VPN oturum açma sayfasına yönlendirerek kandırdı.

Yayınlanan raporda, bir veya birden fazla hackerin birkaç Twitter çalışanını telefonla arayarak Twitter'in IT departmanındaki yardım masasından olduklarını söyledikleri ve Twitter Hackinin 14 Temmuz 2020 tarihinde öğleden sonra başladığı belirtildi. Twitter’in, VPN hizmeti ile ilgili yaşandığı bildirilen bir soruna yanıt verdiklerini iddia eden bilgisayar korsanları uzaktan çalışanları, Twitter VPN web sitesiyle aynı görünen ve benzer şekilde adlandırılmış domaine sahip bir kimlik avı web sitesine yönlendirmeye çalıştı.

Yönlendirildikleri bu internet sitesi Twitter çalışanlarından iki faktörlü kimlik doğrulaması istemese de siber suçlular onları kimlik doğrulamaya ikna ederek Twitter'a sızmayı başardı. Hackerlar çalışanların kendilerine güvenmelerini sağlamak için çalışanların herkese açık kişisel bilgileri kullandılar. Bazı çalışanlar hackerlerin telefon aramalarını Twitter'in dolandırıcılık izleme ekibine bildirse de en az bir çalışanın inanması hack olayının gerçekleşmesi için yeterli izni verdi.