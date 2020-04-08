Bilim & Teknoloji Twitter CEO'su Jack Dorsey, corona virüsle mücadele için 1 milyar dolar bağışlayacak

Twitter CEO'su Jack Dorsey, corona virüsle mücadele için 1 milyar dolar bağışlayacak

Bilim & Teknoloji

Twitter CEO'su Jack Dorsey, corona virüsle mücadele için 1 milyar dolar bağışlayacak

Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, yeni tip corona virüs (COVID-19) salgınıyla mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 14:01 Son Güncelleme:
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Jack Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini, yani bir milyar doları, salgınla mücadeleye bağışlayacağını duyurdu.


Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve corona virüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

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