Twitter CEO'su Jack Dorsey, corona virüsle mücadele için 1 milyar dolar bağışlayacak
Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, yeni tip corona virüs (COVID-19) salgınıyla mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.
08 Nisan 2020, Çarşamba 14:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Jack Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini, yani bir milyar doları, salgınla mücadeleye bağışlayacağını duyurdu.
https://twitter.com/jack/status/1247616214769086465
Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve corona virüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN