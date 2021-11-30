Açıklamanın tamamı Dorsey'in kendi Twitter hesabından geldi. Dorsey, "Şirketimizde yaklaşık 16 yıl görev yaptıktan sonra, nihayet ayrılma zamanımın geldiğine karar verdim" diye yazdı.

CEO, Twitter yönetim kurulu tarafından desteklenen biri olan Parag Agrawal'ı halefi olarak atadı ve ayrıca bu geçiş sırasında destekleri için tüm Twitter çalışanlarına teşekkür etti.

16 yılı aşkın süredir Twitter'da çeşitli görevler yürüttüğünü belirten Dorsey, "Bunun benim kararım olduğunu bilmenizi istiyorum. Elbette benim için zor bir karardı. Bu hizmeti ve bu şirketi seviyorum" ifadelerini kullandı. Dorsey, "Şirketlerini kendi egolarına tercih eden çok fazla kurucu yok. Bunun doğru hareket olduğunu kanıtlayacağımızı biliyorum" diye ekledi.