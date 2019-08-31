Jack Dorsey'in hack'lenen 4 milyon takipçili hesabından ırkçı ve ahlaksız paylaşımlarda bulunuldu.

"NE OLDUĞUNU ARAŞTIRIYORUZ"

Twitter Sözcüsü Brandon Borrman, yaptığı açıklamada, "Jack'in hesabının gizliliği ihlal edildi. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve ne olduğunu araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşımların kısa sürede silindiği görüldü.

DAHA ÖNCE DE ASKIYA ALINMIŞTI

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'in hesabı daha önce de askıya alınmıştı.

Dorsey'in hesabının bazı kullanıcıların hesaplarının nefret söylemi ya da şiddet tehditleri sebebiyle kapatıldığı sırada yanlışlıkla askıya alındığı açıklanmıştı.







