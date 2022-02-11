Twitter çöktü mü, sorun mu var?

En çok tercih edilen sosyal medya platformu Twitter'da akşam saatlerinde hata meydana geldi. Kullanıcılar 20.23 itibarıyla platforma erişemediklerini belirtti. İşte, Twitter hakkında son dakika gelişmeleri...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar 'Hata' ibaresi ile karşılaştı. Downdetector'de yer alan grafiğe göre platforma saat 20:23 itibariyle erişim sorunu yaşandı. Twitter, ''Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim' ifadesi ile kullanıcıları karşıladı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat dakikalar sonra Twitter düzeldi.