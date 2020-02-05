Twitter Deep Fake ile başa çıkmak için yeni planını açıkladı

Onur Binay/posta.com.tr

Twitter, Deep Fake yöntemiyle değiştirilen videoları, insanların güvenliğini tehdit ettiğine, kitlesel şiddeti riske attığına veya insanların oy kullanmamasına neden olabileceğine inandığı için kaldırmaya başlayacak. Amaç ne olursa olsun, önemli ölçüde değiştirilmiş medyayı etiketlemeye başlayacak.

Twitter, yapay ya da yanıltıcı şekilde montajlanmış görüntü veya içeriğe sahip tweetlere ilişkin uyarı yapılacağını açıkladı. Yeni uygulama 5 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Twitter'ın yeni politikası, Deep Fake ve diğer manipüle edilmiş içeriklerin, 2020 seçimleri ve öncesinde bir etkisi olabileceğinden endişe duyuyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi konuşmakta zorlanan şekilde gösteren montajlanmış görüntünün yeni uygulama kapsamına girmediği yönündeki açıklamasına da Kongre üyeleri tepki göstermişti.

Twitter'ın güvenlik başkan yardımcısı Del Harvey, “İşimizin bir parçası, insanları Twitter'da korumak için ortaya çıkan her türlü sorunu ve davranışı yakından takip etme. Hedefimiz, insanlara Twitter'da karşılaştıkları belirli medya türleri hakkında daha fazla bağlam sağlamak ve gördükleri hakkında bilinçli kararlar verebilmelerini sağlamak.” dedi.

Twitter değiştirilmiş medya bulduğunda, bir dizi işlem gerçekleştirebilir; tweet'i yanıltıcı olarak etiketleyebilir, algoritmik öneri motorlarından çıkararak görünürlüğünü azaltabilir, ek bağlam sağlayabilir ve insanlar retweetlemeden önce bir uyarı gösterebilir. Sosyal ağın zarar verebileceğini düşündüğü bu videolar ve diğer medya için bunları tamamen kaldırabilir.

Twitter’ın retweet düğmesi ile bir tür uyarı koyarak, değiştirilen videoların bazılarının popülerliğini azaltması muhtemel.

Harvey, insanların en azından retweet yapmadan önce neler paylaştıklarını bilmelerini istediğini ve onlara ek bağlam paylaşma veya ekleme konusunda tam bilgiye dayalı bir karar verme yeteneği verildiğini söyledi.

Kural yürürlüğe girdikten sonra, Twitter neyin zarar verdiğini, neyin kitleyi riske attığını ve neyin önemli ve aldatıcı bir şekilde değiştirildiği ya da uydurulduğu konusunda uygulamaya başlayacak.

Twitter'ın geçmişteki davranışı herhangi bir gösterge ise, harekete geçmek yavaş olacaktır. Geçtiğimiz Temmuz ayında şirket, kurallarını ihlal eden halka açık tweet'lere bir etiket ekleyeceğini söyledi. Birçok teste rağmen , etiketi henüz uygulamaya koymadı