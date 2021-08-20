Twitter, DM kısmına toplu ve doğrudan mesaj gönderme ekleyecek

Twitter Support tarafından yapılan açıklamalarda yeni güncelleme ile kullanıcılara; DM ‘de birden çok kişiye doğrudan mesaj gönderme ve mesajların kaydırılması gibi özellikler sunacak.

Twitter’in ekleyeceği değişiklikler arasında, yanlışlıkla bir grup sohbeti başlatmadan birden fazla kişiye ayrı konuşmalarda doğrudan mesaj gönderme yeteneği yer alıyor. Twitter’ın yeni özelliği bir tweet’i 20’ye kadar ayrı DM görüşmesinde paylaşma imkanı veriyor. Twitter’ın kullanıcılarına sunacağı yeni özellik ilk olarak Twitter’ın iOS sürümü ile web sürümüne eklenecek. Şirket yakın zaman sonra ise Android ekosistemine yeni özelliğini ekleyecek.

iOS kullanıcıları için Twitter, DM’e filtreleme özelliği de ekleyecek. Artık bir DM görüşmesindeki her mesajı tarih ve saat ile damgalamak yerine, mesajlar güne göre gruplandırılacak. Twitter, bunun zaman damgası dağınıklığını azaltacağını söyledi. Ayrıca iOS kullanıcıları yakında “tepki ekle” düğmelerine yalnızca çift dokunarak değil, bir mesaja uzun süre basarak da erişebilecekler.

Android kullanıcılarının ise bu iki özelliğe erişmesi için biraz beklemesi gerekiyor