Bloomberg‘in haberine göre sosyal medya şirketi, kullanıcılara takipçi listeleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayan yeni bir özellik sunacak. Platform, gönderilerini ve beğenilerini kimlerin görebileceğini sağlayan gizlilikle ilgili yeni özellikler planlıyor.

Olası değişikliklerin listesi kapsamlı ve bazı ince ayarlar tartışmalı olabilir. Ancak çoğu büyük hesap tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Arşivlenmiş tweet’lerin yanı sıra, sizi kimlerin takip ettiğini düzenleyebilir, insanları sadece engellemek yerine tamamen kaldırabilirsiniz.

Ayrıca, Beğen düğmesine bastığınız tweet'leri kimlerin görebileceğine karar verebilir ve etiketinizi kaldırmak için ayrı ayrı tweet yazarlarına güvenmek yerine, kimliğinizden bahseden konuşmalardan kendinizi tamamen kaldırabilirsiniz.

Öte yandan şirket, hesap sahibi tarafından belirlenen belirli bir süre sonra diğer kullanıcıların bunları görememesi için eski tweet’leri arşivleme seçeneği getiriyor. Bu süre 30, 60, 90 gün veya bir yıl gibi olabilir. Twitter yöneticileri buna 'sosyal mahremiyet' diyor ve kullanıcıların sosyal ağdaki kimliklerini daha iyi yönetmesini istiyorlar.

Bu ayarların tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise belli değil.



