Twitter, Fleets özelliğini 3 Ağustos’ta sonlandırıyor

Twitter’da hikaye paylaşma özelliği olarak da anılan Fleets, kısa süre sonra kaldırılıyor. Fleets ile kullanıcılar, fotoğraf, video ya da metin şeklindeki gönderilerini 24 saatlik süre boyunca paylaşıyor ve ardından söz konusu gönderiler otomatik olarak siliniyordu. Ancak bir kesim Fleets özelliğini beğenirken; belli bir kesim ise özelliği Twitter ile bağdaştırmıyordu. Twitter’da eleştirileri üzerine çeken Fleets özelliğini kaldıracağını açıkladı.

Twitter Fleets özelliğini platformdan kaldıracağı bilgisini resmi Twitter hesabından paylaştı. Şirket açıklamasında, 3 Ağustos tarihi itibariyle özelliğin kullanılamayacağını belirtti. Ancak şirket Fleets yerine yeni bir özellik denediklerini de duyurdu.

Twitter açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Fleets’i 3 Ağustos’ta kaldırıyoruz, yeni bir şey üstüne çalışıyoruz. Üzgünüz ya da rica ederiz”

Twitter’ın Ürün Başkan Yardımcısı Ilya Brown özelliğin neden sonlandırıldığı hakkında şunları söyledi: “Fleets’in daha fazla insanın Twitter’daki sohbete katılma konusunda kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olacağını umduk. Ancak Fleets’i herkese tanıttığımızdan beri, Fleets ile sohbete katılan yeni insan sayısında umduğumuz gibi bir artış görmedik.”