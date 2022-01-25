Twitter, Flock isimli özelliğini kullanıma sunacak

Twitter, tweet'lerinizi yalnızca belli bir grup kişiye göstermenizi sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Flock isimli bu özellik ile tweet’lerinizi sadece 150 kişilik bir gruba göstermeniz mümkün.

Flock’a gönderilen tweet’ler sadece grup içindeki kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek ve yanıtlanabilecek. Kullanıcılar Flock’larında artık istemedikleri hesapları diledikleri zaman çıkarabilecek ve çıkarılan hesaba bunun için bildirim gitmeyecek.

Twitter’ın sürecini takip eden mobil geliştirici Alessandro Paluzzi’nin paylaşımı, Flock’un son şeklini almaya yakınlaştığını gösteriyor. Paluzzi’nin paylaşımına göre birinin Flock’una dahil olan kullanıcılar, gruba özel olarak gönderilen tweet’lerin yanında şöyle bir açıklama görecek: “Bu tweet’i yazarı sizi Flock’una eklediği için görebiliyorsunuz.”

Bu özellik sayesinde yakın arkadaşlar ve diğer kişiler arasında bir ayrıştırma yapmak kolaylaşacak. Bir tweet’i Flock’a göndermek için yeni tweet oluşturma ekranına kitle gösterme seçeneğinin ekleneceği belirtildi.







