Twitter, futbolcu Depay'ın ilk adını (Memphis) yazarak tweet atan kullanıcıları bir süreliğine yasaklıyor. Platformda 'memphis' yazarak tweet atanlar, paylaşımlarının neredeyse anında kaldırıldığını ve bu sözcüğü paylaştıkları için hesaplarının engellendiğini bildirdi. Bu sözcüğü paylaşanların hesabının 12 saat boyunca yasaklı kaldığı aktarılıyor.

Olayın Twitter'da gündem olmasının arından Hollandalı forvet oyuncusunun formasını giydiği Olympique Lyonnais kulübü de duruma el attı. Kulübün ABD hesabından Twitter'ın resmi hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda "Hey, Twitter – Onun [Memphis Depay] hakkında konuşabilir miyiz?" ifadelerine yer verildi.

Ortada hiçbir sebep yokken Twitter'ın neden böyle bir şey yaptığı ise merak ediliyor.