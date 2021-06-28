Twitter, Google hesabıyla sisteme giriş yapılmasına izin verecek

Tersine mühendislik yapan Jane Wong, Twitter'ın Google hesabı entegrasyonunu etkinleştirmeyi planladığını keşfetti. Wong, Twitter'ında "Kaydol" ve "Giriş yap" seçeneklerinin yanı sıra "Google ile Devam Et" düğmesinin eklendiğini gösteren bir ekran görüntüsünü paylaştı.

Yeni buton, Google hesabınızla aynı bilgilere sahip yeni bir hesap oluşturmanıza veya zaten Google hesabınızla kaydolduysanız Twitter'a giriş yapmanıza olanak tanıyacak.

Twitter'a Google hesabıyla kaydolmak veya giriş yapmak için eklenecek butonun platforma ne zaman dahil edileceği belli değil.