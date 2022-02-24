Twitter, ‘Görüşmeden Ayrıl’ seçeneği üzerinde çalışıyor
Twitter, kullanıcıların içinde olmak istemedikleri ileti dizilerinden ayrılmalarına olanak sağlayan yeni bir özelliği test ediyor.
24 Şubat 2022, Perşembe 15:19 Son Güncelleme:
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The Verge, yeni bir “Görüşmeden Ayrıl” özelliğinin ekran görüntüsünü paylaşarak, Twitter’ın böyle bir yenilik üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Söz konusu yenilik, bir Twitter iletisinden kullanıcı adınızı kaldırmanızı, insanların görüşmede tekrar sizden bahsetmesini engellemenizi ve bu konuda bildirim almamanızı sağlıyor.
Twitter, söz konusu yeniliği test edip etmediği hakkında henüz bir açıklama yapmadı, ancak paylaşılan ekran görüntüsü özelliğin varlığını doğruluyor. Test çalışmalarının sona ermesinin ardından özelliğin dünya genelindeki tüm Twitter kullanıcılarına yayınlanması bekleniyor.
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