Twitter, ‘Görüşmeden Ayrıl’ seçeneği üzerinde çalışıyor

The Verge, yeni bir “Görüşmeden Ayrıl” özelliğinin ekran görüntüsünü paylaşarak, Twitter’ın böyle bir yenilik üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Söz konusu yenilik, bir Twitter iletisinden kullanıcı adınızı kaldırmanızı, insanların görüşmede tekrar sizden bahsetmesini engellemenizi ve bu konuda bildirim almamanızı sağlıyor.

Twitter, söz konusu yeniliği test edip etmediği hakkında henüz bir açıklama yapmadı, ancak paylaşılan ekran görüntüsü özelliğin varlığını doğruluyor. Test çalışmalarının sona ermesinin ardından özelliğin dünya genelindeki tüm Twitter kullanıcılarına yayınlanması bekleniyor.



