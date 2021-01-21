Alev Alev'in Rüya Yıldırımlar'ı Dilan Çiçek Deniz Twitter'ın en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. Henüz dizi başlamadan performansıyla Türkiye gündemine 3. sıradan giriş yapan oyuncu 10,2 B Tweet'le 2. sıraya yerleşerek sosyal medyayı salladı.

Alev Alev dizisinde son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Ömer ile Dilan Çiçek Deniz'in hayat verdiği Rüya Yıldırımlar'ın dizideki aşkı hayranlarının da dilinden düşmüyor.

#DilanÇiçekDeniz gerçekten her dizisinde kendini geliştirmeye başlayan bir isim. Yaptığı işe saygı duyan biri olduğunu düşünüyorum. Emeğine sağlık.

Bu ne güzellik Rüya hanım

Çok hoş bir kadın

Muhteşem Rüya'mız gündemde

Dilan Çiçek Deniz oyunculuğu...

O kadar gereksiz kişi abartılırken Dilan Çiçek Deniz gibi bir oyuncu abartılmıyor

Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.

Alev Alev dizisi konusu

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak 'Alev Alev', vereceği anlamlı mesajlar ve dikkat çekeceği konularla ekran başındaki izleyicilere de cesaret ve ilham kaynağı olmaya hazırlanıyor.

Dilan Çiçek Deniz kimdir?

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. 1.78 boyunda ve 60 kilogramdır. Lise dönemlerinden itibaren tiyatro oyunculuğu dersleri almaya başlamıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okuduğu sırada karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise 2015 yılında yer almış olduğu Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile yaşamıştır. Ayrıca 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

Dilan Çiçek Deniz Yer Aldığı Diziler