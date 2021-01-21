Magazin Twitter gündemi "Çiçek" açtı! Herkes Dilan Çiçek Deniz'i konuşuyor

Twitter gündemi "Çiçek" açtı! Herkes Dilan Çiçek Deniz'i konuşuyor

Magazin

Twitter gündemi 'Çiçek' açtı! Herkes Dilan Çiçek Deniz'i konuşuyor

Alev Alev dizisinin Rüya'sı güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz Twitter'da Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular arasında 2. sırada yerini aldı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatlerin üzerinde olduğu oyuncu Alev Alev'de Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Ömer karakteri ile yaşadığı aşk dolu sahneleriyle de izleyenlerin beğenisini topluyor.

21 Ocak 2021, Perşembe 22:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alev Alev'in Rüya YıldırımlarDilan Çiçek Deniz Twitter'ın en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. Henüz dizi başlamadan performansıyla Türkiye gündemine 3. sıradan giriş yapan oyuncu 10,2 B Tweet'le 2. sıraya yerleşerek sosyal medyayı salladı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Alev Alev dizisinde son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Ömer ile Dilan Çiçek Deniz'in hayat verdiği Rüya Yıldırımlar'ın dizideki aşkı hayranlarının da dilinden düşmüyor.

  • #DilanÇiçekDeniz gerçekten her dizisinde kendini geliştirmeye başlayan bir isim. Yaptığı işe saygı duyan biri olduğunu düşünüyorum. Emeğine sağlık. 
  • Bu ne güzellik Rüya hanım
  • Çok hoş bir kadın
  • Muhteşem Rüya'mız gündemde
  • Dilan Çiçek Deniz oyunculuğu... 
  • O kadar gereksiz kişi abartılırken Dilan Çiçek Deniz gibi bir oyuncu abartılmıyor

Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.

Alev Alev dizisi konusu

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak 'Alev Alev', vereceği anlamlı mesajlar ve dikkat çekeceği konularla ekran başındaki izleyicilere de cesaret ve ilham kaynağı olmaya hazırlanıyor.

Dilan Çiçek Deniz kimdir?

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. 1.78 boyunda ve 60 kilogramdır. Lise dönemlerinden itibaren tiyatro oyunculuğu dersleri almaya başlamıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okuduğu sırada karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise 2015 yılında yer almış olduğu Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile yaşamıştır. Ayrıca 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

Dilan Çiçek Deniz Yer Aldığı Diziler

  • 2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Ebru)
  • 2015 – Güneşin Kızları (Elif)
  • 2016-2017 – Bodrum Masalı (Su Ergüven)
  • 2017-2019 – Çukur (Sena Koçovalı)
  • 2020 – Alev Alev (Rüya)

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Laf sokmayı arşa taşıdı
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
‘Kızım regl oldu, duyun’ demenin gereksizliği…
Şirin Sever
Filiz Özkol
Günlük burç yorumları: 21 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Hayaller ve gerçekler
Uğur Alkapar
İrem Haliloğlu
Gökyüzünde Kova sezonu başlıyor
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Karantina gölgesinde buruk kar keyfi
Bekir Saçar
Hande Kazanova
18 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zorlu enerjiler devrede, dikkat!
Öner Döşer
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Sürtünerek hamile kalınır mı?
Gökçen Erdoğan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Seray Sever eşi Eray Sünbül'den bahsederken ağladı