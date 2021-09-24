Ekonomi Twitter hayata geçirdi! Bitcoin ile bahşiş ödeme

Twitter hayata geçirdi! Bitcoin ile bahşiş ödeme

Ekonomi

Twitter hayata geçirdi! Bitcoin ile bahşiş ödeme

Twitter aldığı son karar ile bahşiş ödeme özelliğini hayata geçirdi. Sistemde Bitcoin ile bahşiş ödemeleri de yapılabilecek.

24 Eylül 2021, Cuma 09:56 Son Güncelleme:
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Milyarlarca kullanıcısı bulunan Twitter, iOS işletim sistemi kullananlara dijital Ödeme altyapısını açtı. Böylece Twitter, Bitcoin ile bahşiş ödemelerini almaya başladı. Şu anki aşamada sadece Bitcoin kullanılabiliyor. İlerleyen zamanlarda daha farklı kripto para birimlerinin sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

Bitcoin ile bahşiş ödeme özelliği şu anda test amaçlı olarak çok az sayıda kullanıcının hizmetine sunuldu.

Twitter, NFT tanımlama sistemlerini de altyapıya eklemek için çalışmalar yaptığını duyurdu. 


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