Twitter hesap içi arama özelliğini kullanıma sundu

Twitter, bir kişinin geçmiş tweet’lerinin daha kolay taranmasını sağlayan yeni bir arama düğmesi sunuyor. Sağ üst köşede 3 noktalı menünün yanında yer alan buton, ekim ayında az sayıda kullanıcı için görünmeye başlamıştı.

XDA Developers’ın haberine göre, artık özellik iOS Twitter uygulamasında daha yaygın bir şekilde yayılıyor.

Ayrıca Bloomberg News’e göre Twitter, 30, 60, 90 gün veya tam bir yıl sonra geçerli olabilecek bir son kullanma tarihiyle, belirli bir süre sonra kullanıcıların eski tweet’lerini gizlemesine izin vermeye başlayabilir. Twitter’ın bu yenilikler yanında; kullanıcıların belirli hesapların onlardan bahsetmesini engelleme veya bir, üç veya yedi gün boyunca tüm bahsetmeleri engelleme yeteneğini de sunması bekleniyor.



