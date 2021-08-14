Twitter, hesap onaylama sürecini yeniden durdurdu

Twitter, geçtiğimiz ay verification yani hesap doğrulama uygulaması ve başvuru sürecini başlatmıştı. Twitter, “mavi tik”, “mavi onay rozeti” veya “onaylı hesap” için başvuru sistemini 2017 yılında bireysel tarafta kapatmış, geçtiğimiz aylarda ise tekrar açmıştı. Daha sonra Conspirador Norteño tarafından Twitter’ın 16 Haziran tarihinde açılan ve hiçbir tweet atmayan birden fazla sahte hesaba resmi onay verdiği bulundu. Firma bu onayların “yanlışlıkla” verildiğini açıkladı ve durumu kabul etti. Şirket elbette tespit edilen bu hesaplardan onayı kaldırdı ve komple engelledi.

Şirket, kimliğini doğrulayan herkese mavi tiki vermek istemiyor ve bu yüzden de belirli kriterler belirledi. Bunlar firma tarafından şu şekilde aktarılıyor: “

Onaylanabilmeniz için hesabınızın tanınmış ve aktif olması gerekir. Hâlihazırda onayladığımız tanınmış altı hesap türü şunlardır:

Devlet Kurumu

Şirketler, markalar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar

Haber kuruluşları ve gazeteciler

Eğlence

Spor ve e-spor

Aktivistler, organizatörler ve etkili diğer kişiler”

Twitter, hesapları doğrulanabilir olarak kabul etmek için kullandığı kriterlerde değişiklik yapacağını belirtmedi. Bir Twitter sözcüsü The Verge'e "önümüzdeki birkaç hafta içinde başvuruları dağıtmaya devam edeceğini" bildirdi.



