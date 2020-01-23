Onur Binay/posta.com.tr

Twitter ilk olarak bu emoji reaksiyon özelliğini geçen yıl test etmeye başladı. Ancak şimdi yeteneği web, iOS ve Android'deki tüm kullanıcılara sunuyor. Bu özellik, normal emoji seçiminizi kullanarak doğrudan iletilere bir tepki eklemenizi sağlıyor.

Doğrudan ileti dizisindeki tüm katılımcılar, bir iletiye yeni bir tepki eklendiğinde bildirim alıyor. Twitter uygulamalarının en son sürümüne sahip olmayanlar, reaksiyonu bildiren ayrı bir mesaj alacak.





Bir reaksiyon eklemek için, imlecinizi mesajın üzerine getirin ve reaksiyon düğmesine (kalp ve artı simgesi) tıklayın veya mesaja çift dokunun. Ardından açılır pencereden bir emoji seçin. Bir reaksiyonu istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bunu yaptığınızda reaksiyon, tüm katılımcılar için mesajdan kaldırılacak. Mesaja kimin tepki verdiğini görmek için konuşmadaki bir reaksiyona tıklayın veya dokunun.

Bu, Apple'ın iMessage'da içerdiği, tam bir yanıt göndermeden başka bir mesajı almayı (veya pasif bir şekilde yanıtlamayı pasif olarak) kolaylaştıran reaksiyon özelliğine çok benziyor.

Kademeli olarak dağıtılan emoji reaksiyon özelliğinin tüm kullanıcılara ulaşması birkaç gün sürebilir.