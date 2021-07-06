Twitter, iMessage benzeri bir özellik alacak

Twitter, ana uygulaması için birkaç yeni özellik üzerinde çalışıyor. Araştırmacı Jane Manchun Wong'un önceki bulgularına ek olarak, geliştirici Nima Owji de artık Twitter'ın başlatmaya hazır olduğu özelliklere ışık tuttu.

Nima Owji adlı bir Twitter kullanıcısı, platforma getirilecek emojili tepki butonlarını bularak takipçileriyle paylaştı. Owji, Twitter'ın web uygulaması için Fleet ve Twitter Spaces halkaları üzerinde çalıştığını da söyledi.

Owji, Twitter'ın 1 ayı aşkın süredir kullanıma açması beklenen butonlarının güncel hallerini buldu. Jane Manchun Wong tarafından yapılan sızıntıda sadece “Hmm” ve “Haha” tepkilerinin emojileri bulunuyordu.

Söz konusu özellik, Facebook ve iMessage çalışma prensibiyle neredeyse aynı. Mobil uygulamada beğenme butonuna uzun basıyorsunuz. Emoji seçeneklerini sunan ufak pencere açılıyor. Ardından ‘Haha’, ‘Hmm’, ‘Üzgün’ ve ‘Coşku’ seçeneklerinden birini seçip gönderilere tam olarak hissettiğiniz şekilde tepki veriyorsunuz.