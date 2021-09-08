Twitter kenardan kenara medya gösterimini test ediyor

Şirket, The Verge sitesine yaptığı açıklamada bu değişikliği hem görsel hem de metin bazlı sohbetleri daha iyi biçimde desteklemek için test etmekte olduğunu kaydetti.

Bu değişiklik, belirli bir iOS kullanıcı grubunun ötesine geçtiği takdirde, Twitter’ın son birkaç yıldır üzerinde uğraş gösterdiği, görüntü kırpma konusundaki kullanıcı endişelerini ve şikayetlerini gidermesine de yardımcı olabilir.







