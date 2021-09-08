Bilim & Teknoloji Twitter kenardan kenara medya gösterimini test ediyor

Twitter kenardan kenara medya gösterimini test ediyor

Bilim & Teknoloji

Twitter kenardan kenara medya gösterimini test ediyor

Twitter, iOS’teki tweet’lerde gösterilen multimedya içerikleri için kenardan kenara görünümü test ettiğini duyurdu. Bu görüntüleme biçimi zaman akışındaki videolar ve fotoğraflar için Instagram’dakine benzer biçimde, tam ekrana daha yakın bir görünüm sunuyor.

08 Eylül 2021, Çarşamba 08:08 Son Güncelleme:
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Şirket, The Verge sitesine yaptığı açıklamada bu değişikliği hem görsel hem de metin bazlı sohbetleri daha iyi biçimde desteklemek için test etmekte olduğunu kaydetti.

Bu değişiklik, belirli bir iOS kullanıcı grubunun ötesine geçtiği takdirde, Twitter’ın son birkaç yıldır üzerinde uğraş gösterdiği, görüntü kırpma konusundaki kullanıcı endişelerini ve şikayetlerini gidermesine de yardımcı olabilir.



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